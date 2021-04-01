اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: اجتماع الاتحاد الأوروبى مع إيران خطوة إيجابية للعودة للاتفاق النووى

الخميس، 01 أبريل 2021 08:32 م
الخارجية الأمريكية: اجتماع الاتحاد الأوروبى مع إيران خطوة إيجابية للعودة للاتفاق النووى نيد برايس
وكالات

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قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن ترحب باجتماع الاتحاد الأوروبى مع مسؤولين من إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والمقرر عقده غدا عبر الانترنت فى الثانى من أبريل لبحث احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووى المبرم عام 2015، وأكد أنه خطوة إيجابية.

وأضاف أن على العراق أن يتخذ الإجراءات اللازمة للحد من الاعتماد على النفط الإيرانى، وعلى جانب تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية، أكد أن التحقيقات مازالت جارية.

كما يبحث اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق كيفية ضمان التزام كل الأطراف بالاتفاق وتنفيذه بشكل كامل وفعال. وقال مصدران دبلوماسيان إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت بالفعل محادثات مع إيران يوم الاثنين.
 

 


نيد برايس

أمريكا

الاتفاق النووى

إيران

طهران

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