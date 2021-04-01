الحبس سنة لطبيب تحرش بفتاة فى عيادة خيرية بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، طبيبا متهما بهتك عرض إحدى المريضات، أثناء توقيع الكشف الطبى عليها داخل عيادة خيرية بمدينة الزقازيق، بالسجن لمدة سنة مع الشغل.

صدر الحكم فى القضية رقم 14656 لسنة 2020 جنايات قسم ثانى الزقازيق، والمقيدة برقم 1000 لسنة 2020 حصر تحقيق، المقيدة برقم 2771 لسنة 2020 كلى جنوب الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد مهدى وأمير أحمد وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن فريح.

كان تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور قسم ثان الزقازيق، يفيد بتلقى بلاغ من فتاة تتهم طبيبا 29 سنة، مقيم بمركز الإبراهيمية، بهتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد، أثناء قيامه بإجراء أشعة سونار على بطنها، وذلك داخل عيادة خيرية بمدينة الزقازيق.

وذكرت فى بلاغها، أنها كانت تعانى من بعض المشاكل فى بطنها وعلى إثرها قامت بمتابعة حالتها الصحية مع الطبيب المتهم، وذهبت إلى عيادة خيرية، وبرفقتها والدتها، مشيرةً إلى أنها قامت بالدلوف إلى غرفة الكشف بمفردها، لإجراء سونار على بطنها، فى حال قيام المتهم بالكشف الطبى عليها، قام بتحسس أجزاء من جسدها، فقامت بدفعه، إلا أنه قام بالإمساك بها وأخبرها برغبته فى مصاحبتها، إلا أنها دفعته وهرعت إلى خارج غرفة الكشف وأبلغت المسؤول عن العيادة الخيرية وقررت التوجه إلى القسم لتحرير محضر، وألقى القبض على المتهم وإحالته للمحاكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.