وأوضح بيان للدفاع الأفغانية - وفقا لوكالة أنباء /خاما/ الأفغانية - أن "القوات الجوية نفذت في وقت سابق من اليوم غارات استهدفت قرية (غاشما قلعة) في منطقة شمتال بولاية بلخ الشمالية؛ مما أسفر عن مقتل 18 من مقاتلي طالبان وإصابة 10 آخرين".



وأضافت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان آخر، أن "قوات الأمن الأفغانية بدعم من القوات الجوية نفذت، الليلة الماضية، عملية عسكرية في منطقة (شاه أنجير) بمديرية ند علي بإقليم هلمند، استهدفت معاقل طالبان؛ وأسفرت العملية عن مقتل 13 من عناصر الحركة".