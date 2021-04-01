الجامعة العربية تدعو الاتحاد الأوروبى للاعتراف بدولة فلسطين

كتب ـ بيشوى رمزى

دعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي، الاتحاد الأوروبى إلى أن يمارس الدور المأمول منه في حث الدول الأعضاء التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة فى أقرب وقت حمايةً لحل الدولتين الذى يُمثّل السبيل الوحيد لتحقيق أمن وسلام واستقرار المنطقة عبر تجسيد حق الشعب الفلسطينى فى أرضه ووطنه عبر إقامة دولته المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال السفير الدكتور سعيد أبو على، اليوم الخميس السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، وذلك فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأطلع السفير أبو على، خلال اللقاء، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى، على مُستجدات القضية الفلسطينية وموقف جامعة الدول العربية حيال مُختلف الموضوعات ذات الصلة.

وعبر"أبو على" عن تقدير الجامعة العربية للجهود التى يبذلها الاتحاد الأوروبى فى استئناف عملية السلام فى ضوء عضويته فى اللجنة الرباعية، مُشيداً بالدعم الأوروبى للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة.

وطالب "أبو على" ببذل المزيد من الجهود في الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقبول مُبادرة السلام العربية بهدف تحقيق السلام العادل والدائم والشامل فى المنطقة عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بتطورات المشهد الفلسطينى، أكد السفير أبوعلي أن الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية (التشريعية والرئاسية) تعكس حرص وجدية الشعب الفلسطينى فى الذهاب إلى الانتخابات ومُمارسة حقه الديمقراطى فى اختيار ممثليه، مُشدداً على أهمية المشاركة الأوروبية فى الرقابة على الانتخابات، وضرورة الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة عملية إجرائها فى الأرض الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس عاصمة فلسطين أو طواقم العمل الخاصة بها بمن فيهم المُراقبين الدوليين.