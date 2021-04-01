التأمينات : انتظام صرف معاشات أبريل في اليوم الأول

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات أبريل حيث إشارت الى انتظام الصرف في اليوم الأول وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

‎وتقوم الهيئة برئاسة اللواء جمال عوض، بتقسيم صرف المعاشات إلى 3 شرائح قائمًا لتجنب التزاحم وخطورة الإصابة بعدوى كرونا على أن يتم الصرف للشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية، اعتبارا من يوم الخميس المقبل، على أن يتم الصرف لباقى الدفعات، كما هو متبع بالأشهر السابقة مع إتاحة إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهمًا كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات التأمينية بالإضافة إلى قيمة العلاوات المستحقة من اليوم الاول من الشهر دون الانتظار لشريحة الاستحقاق.



كما تصرف الهيئة الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد اعتبارا من يوم الخميس بالتوازي مع معاشات ابريل.



وتنفذ الهيئة خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات فى القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التى تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة" لرغبة الهيئة فى تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالى لأصحاب المعاشات والمستحقين ولدمجهم فى القطاع المصرفى من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التى تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي والإلكتروني وسداد كافة الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بإنتاجها بما فى ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.

