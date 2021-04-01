اليوم السابع
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البرلمان العراقي يوافق على ميزانية عام 2021.. تعرف على تفاصيلها

الخميس، 01 أبريل 2021 07:10 ص
البرلمان العراقي يوافق على ميزانية عام 2021.. تعرف على تفاصيلها برلمان العراق
وكالات

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وافق برلمان العراق على ميزانية عام 2021 التي يبلغ حجمها 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار)، في وقت تعاني به البلاد أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط.

وقال مشرعون إنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 28.7 تريليون دينار (19.79 مليار دولار).

وتفيد وثائق ومشرعون أن الميزانية موضوعة على أساس سعر نفطي بلغ 45 دولارا للبرميل، وصادرات متوقعة قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، منها 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق.

ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97 بالمئة من ميزانيته، وأدى التزامه باتفاق (أوبك+) لخفض إنتاج النفط إلى تقليص الموارد المالية لحكومة تكافح من أجل معالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري.

 

 

 


العراق

بغداد

ميزانية

البرلمان العراقي

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