الانتهاء من 3 محطات للصرف بالتل الكبير فى الإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إنه تم الانتهاء من 3 محطات للصرف صحى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وهى محطة البكارشة، ومحطة أبو عيادة، ومحطة الجزيرة الخضراء، بمركز ومدينة التل الكبير والتى وصلت نسب التنفيذ بهم 95%، وجارٍ اطلاق التيار الكهرباء لبدء التشغيل التجريبى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للمياه والصرف الصحى.

أضاف "عصمت"، لـ"اليوم السابع"، إنه وجه بسرعة الانتهاء من تجارب التشغيل طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، وأنه قام بمتابعة إصلاح خط الصرف بعزبة أبو حليفة التابعة لقرية أبو عاشور وتم إصلاح العطل بقرية أبو عاشور، كما تم الاستجابة لأهالى مناطق عزبة اللبن بتغيير خط الصرف المؤدى للمساكن بالتعاون، وذلك باستبدال مواسير جديدة بطول 18 مترًا، كما تم تغيير 350 متر مواسير اسبستوس بعزبة جود بقرية الضبعية.