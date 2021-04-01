اليوم السابع
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الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة الصرف الصحى بمدينة سوهاج الجديدة

الخميس، 01 أبريل 2021 10:39 ص
الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة الصرف الصحى بمدينة سوهاج الجديدة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى
كتب أحمد حسن

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رئيس جهاز سوهاج الجديدة: المحطة تخدم مناطق 2500 فدان.. وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق لقطع أراضى الإسكان بإجمالي مساحة 1350 فدانا

 

 
أكد المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 12 ألف متر مكعب/ يوم من محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة سوهاج الجديدة، لافتاً إلى أن الطاقة التصميمية للمحطة تبلغ 36 ألف م٣/ يوم شاملة المرحلتين الثانية والثالثة، وذلك لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء بالمدينة.
 
وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أن المرحلة الأولى من مشروع محطة المعالجة الثلاثية  بقيمة 193 مليون، ويتم التنفيذ تحت إشراف جهاز مدينة سوهاج الجديدة بنسبـة إنجاز بلغت 95%، مشيراً إلى ان المحطة تتكون  من ( برك الأكسدة - المدخل والمصافي - غرف التوزيع - الطلمبات - الكلور- المرشحات الرملية - أحواض المعالجة الثنائية والثلاثية)، وجارٍ تنفيذ خط الطرد من محطة المعالجة إلى شبكة الري بالمدينة ومتوقع بدء التشغيل نهاية شهرأبريل الجاري.
 
وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، أن المحطة ستخدم مناطق 2500 فدان، مشيراً إلى أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال المرافق لـ1350 فدانا من قطع أراضى الإسكان بالمدينة.

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