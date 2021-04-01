اليوم السابع
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الخميس، 01 أبريل 2021 12:27 م
خالد صلاح
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الإمارات تقرر الحبس لمدة عام عقوبة "كذبة أبريل"

الخميس، 01 أبريل 2021 11:24 ص
الإمارات تقرر الحبس لمدة عام عقوبة "كذبة أبريل" الشرطة الإماراتية - أرشيفية
أ ش أ

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حذّرت النيابة العامة لدولة الامارات ، من مغبة الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية نتيجة الانجراف وراء إطلاق الإشاعات الكاذبة وصناعة المقالب التي تلحق أضرارا بالمجتمع بسبب ما يعرف بـ "كذبة أبريل".
وأشارت النيابة العامة - عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي - إلى أن الإشاعات تؤثر سلبا في المجتمع، وتضر بالمصالح العامة ، وتبث الروح السلبية وتكدر الأمن العام، مؤكدة أن إطلاقها جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة ، أو بث دعايات مثيرة ، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس ، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك وفقا للمادة 198 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي

الإمارات

كذبة أبريل

النيابة العامة الإماراتية

الشائعات فى الإمارات

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