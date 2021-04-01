افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للتمور بحديقة الأورمان فى الجيزة

كتبت أسماء نصار

افتتح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، يرافقه السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور أحمد سويدن، المدير التنفيذى للاتحاد العربى للتمور، واللواء حافظ محمود حسن، مساعد وزير التجارة والصناعة، مهرجان القاهرة الدولي للتمور ، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور تقوم على التطوير السريع والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات النخيل والتمور، بما يؤدى إلى زيادة الدخل القومى ويعود بالنفع على المستثمرين والمصنعين والتجار وبوجه خاص صغار المزارعين والفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعى إلى أن مصر تعتبر الأولى عالميا فى إنتاج التمور، وأن الدولة المصرية تهتم بالتوسع فى زراعة النخيل والاهتمام للوصول إلى القمة فى هذا المحصول كما ونوعا، لافتا إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بزراعة النخيل، والنهوض بإنتاج التمور في مصر، وزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الهام، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، للمحافظة على هذه الثروة القومية.

وفي كلمته استعرض اللواء حافظ محمود حسن، مساعد وزير التجارة والصناعة، إنجازات الوزارة لتطوير قطاع التمور بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الفاو ومنظمة اليونيدو وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وتشمل فعاليات المهرجان فقرات فنية وترفيهية متنوعة، ومعارض فوتوغرافية، ومسابقات ثقافية، وورش تعليمية للنحت والرسم على الجريد، كذلك عروض فنية لبعض الفنانين تعبر عن البيئة العامه للمحافظات المنتجه للتمور.

واتخذت وزارة الزراعة، عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ودعم كافة الأجنحة بالمطهرات، وتوفير كواشف الحرارة على مداخل الحديقة، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية، لكافة المترددين على الحديقة.

ويقام مهرجان القاهـرة الأول للتمـور والمنتجات الطبيعية، خلال الفترة من 1-5 أبريل 2021، بمشاركة أكثر من 50 عارضا، من الشركات المتخصصة في مجالات إنتاج التمور وفسائل النخيل والمزارعين والمصنعين والمصدرين والمسوقين، فضلا عن شركات مقاومة الآفات وآلات والمعدات الزراعية، وذلك بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم هذا القطاع الهام وتنميته، وتحقيق قيمة مضافة بما يخدم الاقتصاد القومي.