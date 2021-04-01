افتتاح جناح العمليات المجمعة ووحدة الرنين المغناطيسى بمستشفيات جامعة عين شمس

كتب محمود راغب

بدأ منذ قليل، حفل افتتاح عدد من المنشآت الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس ، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، و الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عمر ، عميد كلية الطب، و الدكتور علي الأنور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس و الدكتورة سامية عبده، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

و تأتى الافتتاحات، تحت رعاية كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وتشمل الافتتاحات، تدشين عدد من التحديثات والتجديدات بمستشفيات الدمرداش وعين شمس التخصصي بالعباسية، منها افتتاح جناح العمليات المجمعة بمستشفي الدمرداش الجامعي، بتكلفة إجمالية قدرها 130 مليون جنيه، وافتتاح قسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة 16 مليون جنيه.

كما تشمل الافتتاحات، مجمع النفايات الطبية بتكلفة حوالي 13 مليون جنيه والمجمع الإداري بتكلفة 5 مليون جنيه، وافتتاح الجراج متعدد الطوابق، وكذلك تطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة تبلغ نحو 240 مليون جنيه، بالاضافة إلى افتتاح جناح العمليات الصغرى بمستشفي عين شمس التخصصي، و يشمل 4 غرف عمليات بتكلفة 35 مليون جنيه.

كما يتم افتتاح وحدة الأشعة بمستشفى عين شمس التخصصى، و جناح الرنين المغناطيسي الجديد بتكلفة حوالي 36 مليون جنيه، و كذلك وحدة فحوصات وإعادة تأهيل القلب بتكلفة 10 ملايين جنيه.