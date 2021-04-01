اعترافات عاطل بعد سقوطة فى كمين: الهيروين بتاعى والفلوس من تجارتى فى المخدرات

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم ضبطه بالجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويج المضبوطات على عملائه، بعدة مناطق بالمحافظة، وأضاف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته، من حصيلة ترويج المواد المخدرة بين عملائه.

أضاف المتهم أنه اعتاد تخزين المضبوطات بمسكنه، وأرشد عن مصدر حصوله على المواد المخدرة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبط مصدر تمويله بالمضبوطات.

وقال المتهم أنه لجأ إلى تجارة الهيروين لارتفاع أرباح بيعه، كون عملائه من الأثرياء، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بالجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واعتياده ترويجها بين زبائنه بعدة مناطق بالمحافظة، وبإعداد عدة أكمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من تذاكر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.