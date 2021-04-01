اليوم السابع
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استكمال محاكمة المتهم بالتستر على "المتحرش بطفلة المعادى" اليوم

الخميس، 01 أبريل 2021 07:00 ص
استكمال محاكمة المتهم بالتستر على "المتحرش بطفلة المعادى" اليوم أرشيفية
كتب كريم صبحى

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تواصل محكمة جنح المعادي، اليوم الخميس، محاكمة المتهم بالتستر على أخر هاتك عرض "طفلة المعادى".

 

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات "محبوس"، حيث تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

 

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة، بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

 

 

 


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