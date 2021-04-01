اليوم السابع
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إصدار طوابع بريد تذكارية تخليدا لنقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة (صور)

الخميس، 01 أبريل 2021 08:34 م
إصدار طوابع بريد تذكارية تخليدا لنقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة (صور) طابع بريد لتخليد موكب نقل المومياوات
هبة السيد - محمد أسعد

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أصدرت الهيئة القومية للبريد مجموعة طوابع بريد تذكارية لتخليد وتثيق حدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، وذلك فى إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمشاركة وزارة السياحة والآثار فى هذا الحدث التاريخي.
 
 
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن موكب نقل المومياوات الملكية هو حدث تاريخى جليل يرتقبه العالم بما يبعث على الاعتزاز والزهو بحضارة مصر العريقة؛ مشيرا إلى أنه فى إطار تضافر الجهود لإخراج هذا الحدث بالشكل اللائق وتوثيقه باعتباره أحد الأحداث الوضاءة فى ذاكرة الوطن فلقد تم إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية تخليدا لهذا الحدث المهيب.
 
 
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وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى حرص الدولة على تنظيم هذا الحدث بشكل مبهر يعكس التقدم الحضارى الذى تشهده مصر خلال المرحلة الراهنة وهو الأمر الذى تطلب مواكبة هذه الجهود من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية فى إصدار الطوابع البريدية التى توثق هذا الحدث وهى تقنية QR Code"" التى يتم تطبيقها لأول مرة فى الطوابع البريدية بمصر وذلك بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتنى هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.
 
 
 
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ووجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد على اصدار طوابع بريد تذكارية لتخليد حدث نقل المومياوات الملكية في موكب أسطورى من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط والذى سيكون محط أنظار العالم؛ مشيرا الى أن هذا الموكب هو حدث عالمى فريد ولن يتكرر ونستهدف من خلاله إظهار مدى احترام المصريين لتاريخهم، وكذلك تسليط الضوء على جمال القاهرة وإبرازها بشكل حضارى أمام العالم أجمع.
 
 
 
 

المومياوات

موكب المومياوات

طابع بريد المومياوات

اليوم السابع بلس

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