إصابة 11 شخصا فى انقلاب ميكروباص داخل ترعة بطريق أولاد صقر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصيب 11 شخصا من محافظة الشرقية، إثر انقلاب ميكروباص يقلهم بترعة المسرعة بطريق أولاد صقر، وتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور مركز أولاد صقر، بإصابة 11 شخصا بإصابات متنوعة إثر انقلاب ميكروباص يقلهم بترعة المسرعة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الزنانيري المركزي لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، حيث تنوعت الإصابات بين كسور و جروح و كدمات.

كما دفعت رئاسة المدنية بمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتوالت التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.