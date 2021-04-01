اليوم السابع
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إخلاء سبيل المتهمين بالشغب فى قمة السلة بين الأهلى والزمالك بكفالة 10 آلاف جنيه

الخميس، 01 أبريل 2021 12:29 م
إخلاء سبيل المتهمين بالشغب فى قمة السلة بين الأهلى والزمالك بكفالة 10 آلاف جنيه لاعبى سلة الزمالك - أرشيفية
كتب محمد ربيع _ أحمد الجعفرى

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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم، الخميس، إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة أعمال الشغب التى شهدتها مباراة كرة السلة بين فريقى الأهلى والزمالك، على ذمة التحقيقات بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم.
 
وطلبت النيابة تحديد دور كل من اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ويوسف أوباما وحازم إمام لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، وهشام يكن لاعب الزمالك السابق، فى الواقعة تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم فى القضية المقيدة برقم 5642 سنة 2021 إدارى العجوزة.
 
واستعلمت النيابة من الاتحاد المصرى لكرة السلة عن صدور قرارات من الاتحاد بمنع الجماهير من حضور المباريات التى ينظمها من عدمه، وموافاة جهة التحقيق بما يفيد ذلك.
 

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