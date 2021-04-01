إحالة 18 موظفا للتحقيق فى قطاعات خدمية مختلفة بالأقصر لعدم الانضباط الإدارى

الأقصر - أحمد مرعى

أكد العميد طارق لطفى، رئيس مدينة الأقصر، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها، وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

من جانبها قامت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر، تحت إشراف عبد الحميد الكيلانى مدير الإدارة، بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق مدينة الأقصر ومتابعة الانضباط الإدارى بها وتم إحالة 18 موظفًا وموظفة للتحقيق خلال شهر مارس 2021 الماضى لعدم الانضباط الإدارى، وتم تحرير 5 محاضر من أصل 84 محضرًا، ومن ناحية أخرى تم تحرير 79 محضر نظر وحفظ، إيحاءً بأنه نتيجة لتلك المتابعات المستمرة، أثمرت نتائج طيبة.

وقد أكد رئيس مدينة الأقصر، استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.