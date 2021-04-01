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أمين صندوق "الأطباء": مدينة الدواء تمنع الاحتكار وتسهم فى استقرار سعر الأدوية

الخميس، 01 أبريل 2021 10:45 م
أمين صندوق "الأطباء": مدينة الدواء تمنع الاحتكار وتسهم فى استقرار سعر الأدوية الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

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أكد الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مدينة الدواء في الخانكة، تُعد خطوة هامة لمنع الممارسات الاحتكارية فى صناعة الدواء، وتوطين تلك الصناعة باعتبارها أمن قومى، بالإضافة إلى أن ذلك يسهم فى استقرار أسعار تداول الأدوية.


وأضاف القاضي، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن اهتمام الدولة بإنتاج الدواء وتوفيره محليا وبجودة عالية، يضع مصر ضمن الدول الكُبرى والتى تتصدر عمليات تصدير الأدوية عالميا، وكذلك ريادة سوق الدواء العربى والإفريقى، موجها الشكر للقيادة المصرية على هذا التوجه، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 

وافتتح الرئيس السيسى، اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتى تعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لإنشائها بهدف ضبط سوق الدواء، وسد الاحتياجات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، والسعي للتصدير، وتصنيع الدواء وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.


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