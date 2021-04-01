أمن المنافذ يضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 6 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع- قطع غيار.

وفى مجال تهريب النقد تم ضبط قضيتين، وفى مجال تهريب الألعاب النارية تم ضبط قضية، وفى مجال تهريب المعادن النفيسة تم ضبط قضية.

وأثمرت الجهود فى مجال تهريب وحيازة المواد المخدرة والأقراص الدوائية المخدرة عن ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 30 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1679 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 207 حكم قضائى متنوع، وفى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 4 قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.