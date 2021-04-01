أقدم ورشة لتصنيع الفوانيس فى بنى سويف.. هنا زمن الفوانيس الجميل.. فيديو

وأكد الأسطى عادل كمال، أن مهنة الفوانيس من الصفيح لم تنقرض ومازال هناك إقبال على شراء الفوانيس القديمة، مشيرا إلى أن تلك الفوانيس مازالت متمسكة بقيمتها .

وأشار الأسطى عادل، إلى أن الاستعداد لموسم فوانيس رمضان يبدأ من المولد النبوى حيث نقوم بطباعة الزجاج الملون فى القاهرة والبدء فى عملية تصميمه بمحافظة بنى سويف.