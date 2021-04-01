اليوم السابع
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أقدم ورشة لتصنيع الفوانيس فى بنى سويف.. هنا زمن الفوانيس الجميل.. فيديو

الخميس، 01 أبريل 2021 03:53 م
أقدم ورشة لتصنيع الفوانيس فى بنى سويف.. هنا زمن الفوانيس الجميل.. فيديو الأسطى عادل كمال جودة صاحب أقدم ورشة تصنيع فوانيس
بنى سويف - هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل أقدم ورشة لتصنيع الفوانيس فى بنى سويف بشارع الديرى أحد أقدم شوارع المدينة، والتقى اليوم السابع بالأسطى عادل كمال جودة صاحب أقدم ورشة تصنيع فوانيس فى صعيد مصر وأكد أن الورشة يعود عمرها إلى أكثر من خمسون عاما.
 
وأكد الأسطى عادل كمال، أن مهنة الفوانيس من الصفيح لم تنقرض ومازال هناك إقبال على شراء الفوانيس القديمة، مشيرا إلى أن تلك الفوانيس مازالت متمسكة بقيمتها .
 
وأشار الأسطى عادل، إلى أن الاستعداد لموسم فوانيس رمضان يبدأ من المولد النبوى حيث نقوم بطباعة الزجاج الملون فى القاهرة والبدء فى عملية تصميمه بمحافظة بنى سويف.
 
وتابع الأسطى عادل: نصنع أنواع عديدة من الفوانيس منها النجمة، وفاروق، وشقة البطيخة، وأبو دلاية، وأبو عياله.


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