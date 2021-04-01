أسعار الخضروات اليوم بسوق الجملة.. الكوسة من 1.5-4.5 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الخضروات اليوم الخميس 1-4-2021 بسوق الجملة بـ6 أكتوبر، وقال حسن محمد تاجر بالسوق إن جميع الأصناف مستقرة من حيث السعر، وذلك في ظل وجود زيادة في العرض، مشيرا إلى أن الإقبال تزايد على شراء الخضروات تحديدا وذلك مع اقتراب شهر رمضان.

وقال محمد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن أسعار البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيهات، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 10-15 جنيها للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5جنيهات للكيلو،الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو ، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو .

وأضاف محمد أن أسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بـ 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو.