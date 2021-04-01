أسباب الحمى فى الليل.. أبرزها التهابات الجهاز التنفسى العلوى

كتب محمود جلال

تسبب الحمى فى الليل، أعراض فقدان الشهية، والضعف العام، والجفاف، والتعرق، والصداع، والقشعريرة والرعشة، وهنا نرصد أسباب الحمى فى الليل، حسبما ذكر موقع boldsky.

المواد المسببة للحمى

هناك بعض المواد التى تحاول اختراق جسمك مسببة ارتفاع درجة الحرارة فى الليل، هذه المواد تسمى "البيروجينات"، وهى ضارة بصحتك، وتسبب الحمى.



المواد المسببة للحمى

التهابات الجهاز التنفسى العلوى

البرد والتهابات الجهاز التنفسى من الأسباب المحتملة للحمى فى الليل، وفى بعض الأحيان تؤثر نزلة البرد على جسمك وتسبب حمى فى الليل، كما تسبب العدوى في الحنجرة أو القصبة الهوائية التهابات في الجهاز التنفسى، وتسبب الحمى فى بعض الأحيان.



التهابات الجهاز التنفسي العلوي

التهابات المسالك البولية

قد تعاني أيضا من الحمى في الليل فقط عندما تكون مصابا بعدوى في المسالك البولية، ويمكن أن يؤدى الألم الحاد فى المسالك البولية، إلى جانب وجود السموم، إلى الإصابة بالحمى، ومن المهم استشارة الطبيب فى هذه الحالة.



التهابات المسالك البولية

التهابات الجلد

إذا كانت هناك عدوى فى جلدك تزعجك باستمرار، فستحتاج إلى فحصها، لأن هذه بعض الأسباب الرئيسية للحمى الليلية.



التهابات الجلد

الحساسية تجاه الأدوية

حال وجود التهاب في جسمك بسبب تفاعلات الحساسية تجاه الأدوية، من المحتمل أن تصاب بالحمى في الليل.

اضطرابات النسيج الضام

يمكن أن تسبب اضطرابات النسيج الضام الحمى في الليل، تشمل هذه الاضطرابات التهاب المفاصل الروماتويدى، والتهاب الشرايين ذو الخلايا العملاقة، والذئبة الحمامية الجهازية، والتهاب الشرايين العقدية، والتهاب العضلات، والتهاب الجلد.