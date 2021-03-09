CNN: شركات الطيران الأمريكية ترفض تحذيرات السفر لمن تلقى لقاح كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

هاجمت شركات الطيران الأمريكية القواعد الجديدة لمراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة فى الولايات المتحدة التى توصى من تم تطعيمهم ضد كورونا بتجنب السفر، بحسب ما قالت شبكة "سى إن إن".

وأصدرت مجموعة "إيرلاينز فور أمريكا" بيانا أصرت فيه على أن الصعود على متن طائرة لا يمثل خطرا كبيرا للإصابة بفيروس كورونا بسبب الهواء المنقى بدرجة كبيرة والالتزام بارتداء الكمامة، وقالت المجموعة إنهم لا يزالوا واثقين فى أن هذا النهج يخفض بشكل كبير خطر كورونا.

وجاء هذا الإعلان بعد قرار مراكز الوقاية من الأمراض، أن من تم تطعيمهم يمكن أن يلتقوا بالآخرين الذين حصلوا على اللقاح أيضًا أو حتى الأشخاص غير المعرضين لخطر كبير ممن لم يحصلوا على اللقاح لكن ينبغى أن يواصلوا تجنب السفر.

وقالت د. روشيل والينسكى خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض، إنه فى كل مرة يحدث فيها زيادة فى السفر، تكون هناك زيادة فى الحالات بالولايات المتحدة، ولا يزال خبراء الصحة يشعرون بقلق من أن زيادة السفر فى الربيع ستؤدى إلى ارتفاع فى معدل الإصابات بفيروس كورونا.

لكن يبدو أن عدد متزايد من الأمريكيين قد بدأوا السفر بالفعل، وقالت هيئة أمن المواصلات الأمريكية إنها صورت 1.3 مليون فى المطارات يوم الأحد الماضى، فى أعلى معدل منذ موسم السفر فى 3 يناير الماضى، وصورت الهيئة حوالى مليون شخص أو أكثر كل يوم منذ الخميس الماضى، مما يعنى أن 4.5 مليون شخص قد سافروا جوا خلال الأيام الأربعة الماضية.

ويعد ذلك ثانى خلاف يتعلق بالوباء بين صناعة الطيران وإدارة بايدن، وفى وقت سابق هذا العام، رفضت صناعة المواصلات مطالب مراكز الوقاية من الأمراض للمسافرين جوا داخل أمريكا بان يتم إجراء اختبارات كورونا لهم فى بداية رحلتهم.