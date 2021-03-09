6 أطعمة مصنعة قليلة السعرات الحرارية لاتضر صحتك.. التوب المجفف واللحوم المخلية أبرزها

ندى سليم

يتجنب الكثيرين تناول الأطعمة المصنعة لاعتقادهم بأنها من الخيارات غير الصحية، والتى تؤدى إلى مشاكل صحية، إلا أن تقرير نشر فى موقع انسايدر، كشف أن ليس كل الأطعمة المصنعة قد تكون خيار خاطئا لصحتك.



بعض الاطعمة المصنعة قد لا تشكل ضررا على صحتك

وأوضح التقرير أن بعض الأطعمة المصنعة قد تزخر بالعديد من الفوائد على صحتك مثل العسل أو خبز الحبوب الكاملة، وعلى الرغم أن الأطعمة المصنعة تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والسكر، إلا أن بعضها قد يكون مفيدا لصحتك.

وبحسب بيانات رسمية فأن ما يقدر بنحو 60٪ من المواطنين من الولايات المتحدة يتناولون نظامًا غذائيًا يتكون إلى حد كبير من الأطعمة عالية المعالجة.

وأوضح التقرير، أن الأطعمة المصنعة هي الأطعمة التي خضعت لتغييرات من حالتها الطبيعية، والتى غالبًا ما لا يتم اعتبارها صحية مثل نظيراتها غير المصنعة لأنها تميل إلى احتوائها على أملاح أو سكريات أو دهون مضافة للنكهة، إلا أن بعضها تتم معالجته بشكل طفيف مثل:

1.اللحوم المخلية

2.التوت المجفف

3.زبدة الفول السودانى

4.الجبن

5.الخبز

6.الحمص

وأوصى التقرير ببعض النصائح لتجنب الأطعمة المصنعة فائقة المعالجة، والتى تشمل الصوديوم والدهون المتحولة، مع ضرورة تجنب الوجبات السريعة فائقة المعالجة وقليلة العناصر الغذائية ومرتفعة بالصوديوم والسعرات الحرارية، والتى تعرضك لخطر الإصابة ببعض الحالات الصحية مثل أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو السمنة.

وأوصى الخبراء ايضا بضرورة تجنب السكريات المضافة مثل شراب الذرة أو سكر الذرة أو السكروز أو الجلوكوز، وهي تختلف عن السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه ومنتجات الألبان والتي تقل احتمالية تسببها في ارتفاع نسبة السكر في الدم.