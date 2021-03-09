31 مارس آخر موعد للمشاركة فى المسابقة الابتكارية بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومكتب التايكو عن برنامج جديد لدعم مشروعات البحث العلمى والابتكار لشباب الباحثين والطلاب ممولة من خلاله مكتب التايكو بجامعة الإسكندرية.

يأتى دعم المشروعات البحثية فى المجالات الطبية والصيدلانية والهندسية، الطاقة الجديدة والمتجددة، علوم الحياه وتعطى الأولوية للبحوث الابتكارية التطبيقية التى تهدف إلى الإسهام فى حل مشكلة جائحة فيروس كورونا المساجد وأهداف التنمية المستدامة 2030 على أن يكون لها مخرجات تطبيقية ونماذج أولية .

ويبدأ التقديم للمشروع من بداية مارس حتى 31 مارس الجارى بإدارة المشروعات بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

يذكر أن الجامعة حققت تقدماً فى نتيجة تصنيف الجامعات Quacquarelli Symonds" QS" البريطاني بالتخصصات لعام 2021 ، حيث جاءت في المرتبة 293 على مستوى الجامعات العالمية في التخصص العام "العلوم الهندسية والتكنولوجية"، موضحاً أن تفاصيل ترتيب هذا التخصص جاءت على النحو التالي:

* في هندسة البترول شغلت المدي (51 – 100) عالمياً والجامعة الثانية محلياً.

* في الهندسة المدنية والإنشاءات شغلت (151 – 200).

* في مجال الهندسة الكهربية والإلكترونيات شغلت (251 – 300).

* في الهندسة الميكانيكية شغلت (301 – 350)

* في الهندسة الكيميائية شغلت(351 – 400)

* وأخيراً في هندسة علوم الحاسب والمعلوماتية شغلت (401 – 500) عالمياً.

وأعلن الدكتور قنصوه أن الجامعة جاءت في الترتيب (401 – 450) على مستوى الجامعات العالمية في التخصص العام "علوم الحياة والعلوم الطبية" وتفاصيل ترتيب هذا التخصص كانت كالتالي:

* في علوم الصيدلة شغلت المرتبة (151 – 200) عالمياً.

* وفي العلوم الزراعية والغابات شغلت (201 – 250) والأولى على مستوى الجامعات المحلية.

* وفي العلوم البيولوجية شغلت(451 – 500).

ولفت رئيس الجامعة إلى أن تصنيف الجامعات العالمي QS بالتخصصات، يهدف إلى مساعدة الطلاب الراغبين في معرفة المدارس العالمية المتميزة في التخصصات الرائدة على مستوى جامعات العالم، موضحاً أن عدد التخصصات بلغ 51 تخصص فرعي، ويعتمد التصنيف في تقييمه على أربع مكونات هي السمعة الأكاديمية والتى تتم بناءً على استطلاع أراء الخبراء في الجامعات والهيئات البحثية العالمية حيث تم استطلاع أراء 100 ألف خبير أكاديمي عالمي، وسمعة أصحاب الشركات والأعمال الخريجين وبلغ عدد ردود الاستطلاعات 50 ألف من متخصصين عالميين، والاستشهادات البحثية لكل بحث علمي منشور في منصة Scopus العالمية، وأخيراً مؤشر هرش المستخدم كمؤشر للإنتاجية وتأثير البحث المنشور للباحث.

وأضاف قنصوة أن إدارة الجامعة مهتمة بإدراج جامعة الإسكندرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة لما في ذلك من أهمية لخريجي الجامعة المصنفة عالمياً، ليمكنوا من الحصول على وظائف متميزة في سوق العمل نظراً للسمعة الطيبة للجامعة، ووضع معلومات مفيدة عن إمكانيات الجامعات التعليمية والبحثية وخدماتها التي تقدمها للمجتمع على موقع التصنيف.