اليوم السابع
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1563 مشروعا تخدم 54 قرية فى زفتى بالغربية ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:45 م
1563 مشروعا تخدم 54 قرية فى زفتى بالغربية ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور أعمال الصرف الصحى داخل قرى مبادرة حياة كريمة فى الغربية
الغربية _ عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أعمال تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى بمركز زفتى، موضحا أن مبادرة "حياة كريمة" بالغربية تشمل تنفيذ 1563 مشروعا فى 54 قرية و88 تابعا بمركز زفتى، بتكلفة متوقعة 4.5 مليار جنيه لخدمة 599 ألف مواطن.

وأضاف المحافظ، وفق بيان اليوم الثلاثاء، استمرار أعمال إدخال الصرف الصحي بقرى (شبراملس ، حنون، دمنهور الوحش، سنبو الكبرى، فرسيس"، التابعة لوحدة الغريب، كفر الجزيرة، كفر شمارة، كفر نواي، ميت النور، حانوت القبلي"، بالإضافة إلى بدء أعمال إدخال الصرف الصحي بقرى ششتا وكفر سنبو.

كما تابع محافظ الغربية، أعمال إنشاء كوبرى السكة الحديد بقرية ميت الحارون، وكذلك استكمال أعمال إدخال الغاز الطبيعي بقرى ( نهطاي ، الضبابشة ، كفر دمنهور ، تفهنا العزب).

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصري خاصةً القرى الأكثر احتياجاً من رصف للطرق، وإدخال الصرف الصحي، توصيل الغاز الطبيعي والكثير من الخدمات الأخرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف لتطوير 1500 قرية من قرى الريف المصري في المرحلة الأولى منها.

 

أعمال الصرف تدخل حيز التنفيذ ضمن مبادرة حياة كيمة (2)
أعمال الصرف تدخل حيز التنفيذ ضمن مبادرة حياة كيمة 
 
أعمال الصرف تدخل حيز التنفيذ ضمن مبادرة حياة كيمة (3)
أعمال الصرف تدخل حيز التنفيذ ضمن مبادرة حياة كيمة 
 
أعمال الصرف تدخل حيز التنفيذ ضمن مبادرة حياة كيمة (4)
جانب من أعمال الصرف 
 
أعمال الصرف تدخل حيز التنفيذ ضمن مبادرة حياة كيمة (1)
أعمال الصرف تدخل حيز التنفيذ ضمن مبادرة حياة كيمة 
 
جانب من أعمال توصيل مياه الصرف الصحى لقرى زفتى (2)
جانب من أعمال توصيل الصرف الصحى لقرى زفتى
 
جانب من أعمال توصيل مياه الصرف الصحى لقرى زفتى (3)
جانب من أعمال توصيل الصرف الصحى
 
جانب من أعمال توصيل مياه الصرف الصحى لقرى زفتى (1)
جانب من أعمال الصرف الصحى لقرى زفتى 
 
أعمال الصرف الصحى داخل قرى مبادرة كريمة فى الغربية (2)
أعمال الصرف 
 
أعمال الصرف الصحى داخل قرى مبادرة كريمة فى الغربية (3)
أعمال الصرف الصحى داخل قرى مبادرة كريمة فى الغربية
 
أعمال الصرف الصحى داخل قرى مبادرة كريمة فى الغربية (4)
أعمال الصرف الصحى داخل قرى مبادرة كريمة فى الغربية
 
أعمال الصرف الصحى داخل قرى مبادرة كريمة فى الغربية (5)
أعمال الصرف بقرى الغربية 

 


مبادرة حياة كريمة

الريف المصرى

مركز زفتى

حياة كريمة

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