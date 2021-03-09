اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:21 م
خالد صلاح
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‏المغرب: تلقيح أكثر من 4 ملايين شخص بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا

الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:00 م
‏المغرب: تلقيح أكثر من 4 ملايين شخص بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا كورونا فى المغرب - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ أكثر من أربعة ملايين شخص حتى اليوم الثلاثاء وأن 55 ألفاً و146 شخصاً تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 717 ألفاً و113 شخصاً تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.
وأوضحت الوزارة أن الأيام القليلة الماضية شهدت أجراء تحاليل للدم بالمؤسسات التعليمية، تشمل الطلاب من 16 إلى 18 عامًا وأيضا المسؤولين الإداريين والتربويين، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي سلالات فيروس “كورونا” قبل خروج الوضع عن السيطرة.
وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت عن بدأ المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس في 23 فبراير الماضي للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة، في إطار توسيع دائرة التلقيح.
يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها سبعة ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.


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