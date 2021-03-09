وكيل زراعة دمياط: وصول إنتاجية القمح إلى 22 إردبا للفدان العام الجارى

قال المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إن محصول القمح يحظى بالمتابعة المستمرة من قبل مديرية الزراعة، والجمعيات الزراعية بأنحاء محافظة دمياط.

وأضاف سميح عبد السميع فى تصريح لـ"اليوم السابع" أننا نهدف هذا العام للوصول إلى أعلى إنتاجية، حيث ثبت كفاءة صنف جيزة 171 المنتشر بكافة النواحى فى مقاومته للأمراض، وكذلك إنتاجيتها العالية، وتم التنبيه بالتوسع فى زراعتة حيث أن محصول القمح مبشر هذا العام، ومن المتوقع وصول الإنتاجية من 20 الى 22 إردبا للفدان خاصة أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام قد تخطت المستهدف.

كما أشار وكيل وزارة الزراعة إلى التوسع فى مساحة القطن هذا العام، حيث تمت التوعية بأهمية القطن والتوسع فى زراعته هذا العام، ومتابعة الخدمة والزراعة والمرور الدورى والمستمر وتوعية المزارعين بأهمية القطن والتوسع فى زراعته، مؤكدا على زيادة مساحات القطن هذا العام عن العام الماضى.