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وصول فريق من مباحث القاهرة لمسرح جريمة محاولة تحرش شخص بطفلة المعادي

الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:29 ص
وصول فريق من مباحث القاهرة لمسرح جريمة محاولة تحرش شخص بطفلة المعادي العقار الذى شهد واقعة التحرش في المعادى
كتب: محمد العاصى

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وصل فريق من مباحث القاهرة لمسرح جريمة واقعة محاولة شخص التحرش بطفلة في المعادي، للتحقيق في الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان، وإجراء التحقيقات.
فيما تفحص الجهات الأمنية المعنية، الفيديو المتداول لشخص يتحرش بطفلة، للوقوف على حقيقة الفيديو وتاريخه وتحديد هوية الشخص الذي ظهر فيه.
 
واجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة تحرش شخص بطفلة صغيرة، في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي في القاهرة، وسجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة، حيث قام المتحرش باستدراج الطفلة بالطابق الأرضى واصطحابها بجوار سلم العقار، وبدأ في تنفيذ جريمته حتى قامت إحدى السيدات من قاطني العقار بفتح باب شقتها وفضح المشهد.
 
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على منفذ الجريمة، بعدما أثار حالة من الاستياء والغضب، خاصة وأن الفيديو أظهر وقوع مشاجرة بين الجيران والمتهم بعد اكتشاف وتوثيق واقعة تحرشه ثم فر هاربًا، إلا أن الكاميرات المثبتة في العقار وثقت جريمته وكشفت صورته بوضوح.

 


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