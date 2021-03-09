وزير الصحة التونسى: حملة التطعيم ضد كورونا تبدأ بالبلاد السبت المقبل

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كشف وزير الصحة التونسي فوزي مهدي اليوم الثلاثاء أن أولى عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تونس سوف تبدأ السبت المقبل.

وقال مهدي - في تصريح لوكالة (تونس إفريقيا) للأنباء - أن هذه الدفعة ستمكن من تطعيم 15 ألف منتفع من العاملين في الخط الأول في منظومة كوفيد 19، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، على أن يتم إعطاء المنتفعين جرعة أخرى من التطعيم بعد 3 أسابيع.

وأكد الوزير - خلال إشرافه بمطار تونس قرطاج على تسلم أول دفعة لقاحات قادمة من روسيا مكونة من 30 ألف جرعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك V) - أن هناك مخططا لتطعيم 3 ملايين تونسي بحلول شهر يونيو المقبل، مع وصول كميات أخرى من اللقاح، إما عن طريق مبادرة "كوفاكس" أو عن طريق صفقات الشراء المبرمة بين وزارة الصحة في تونس ومخابر الأدوية العالمية.. متوقعا أن يرتفع عدد المسجلين في منظومة التطعيم الوطنية مع البداية في حملة التطعيمات.