اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

هيئة الرقابة النووية الإماراتية تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 09:33 ص
هيئة الرقابة النووية الإماراتية تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة محطة براكة - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية "الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات" اليوم الثلاثاء، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وكانت قد قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إن الوحدة رقم واحد من محطة براكة للطاقة النووية بلغت نسبة مئة بالمئة من الطاقة الكهربية للمفاعل أثناء اختبار.

 


الامارات

محطة براكة

الطاقة النووية السلمية

ابوظبى

منطقة الظفرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة