اليوم السابع
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نقل الشاب محمد جمال للمستشفى لعلاجه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. فيديو

الثلاثاء، 09 مارس 2021 03:38 ص
نقل الشاب محمد جمال للمستشفى لعلاجه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. فيديو الشاب محمد جمال _ صورة أرشيفية
الشرقية - محمد عزام

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رصدت كاميرا "اليوم السابع"، لحظات نقل الشاب محمد جمال، الذى استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لحالته ووجه بسرعة علاجه، من منزله بأحد مراكز محافظة الشرقية إلى مستشفى الحسينية، تمهيدا لنقله إلى أحد مستشفيات القاهرة. 

كانت لجنة طبية تابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية قد أجرت الكشف على "محمد"، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، وتم نقل "محمد" بعد الكشف عليه داخل منزله بمركز "منشية أبو عمر" التابع لمحافظة الشرقية، لسيارة الإسعاف بصحبة والدته لمستشفى الحسينية. 

كانت والدة الشاب محمد جمال، وتدعى آمال فرج، ناشدت من خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"، بعلاج ابنها الذى لا يستطيع الحركة منذ ولادته، وبعد توجيه الرئيس السيسى بعلاج ابنها، وجهت والدته الشكر إلى الرئيس السيسى، قائلة: "ربنا يخليك لينا وللشعب المصرى".

وتابعت: "ابنى نفسه يمشى ويبقى له أصحاب، وقابلت اليوم محافظ الشرقية ووعدنى بإجراء عملية جراحية لمحمد بالقاهرة".

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