نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بكورونا.. وتعلن ارتفاع شهداء الجائحة لـ397

نعت النقابة العامة للأطباء كلا من الشهيد الدكتور على أبو اليزيد القزعة استشارى طب الأطفال، والشهيدة الدكتورة ابتسام إدوارد غبريال يوسف استشارى التحاليل بالمعامل المركزية بالرعاية المركزة بمستشفى المرج، وذلك بعد وفاتهما إثر الإصابة بفيروس كورونا، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتيهما، ودعت الله أن يرحمهما برحمته الواسعة وأن يُسكنهما مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء بسبب كورونا إلى (397).

وأكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في وقت سابق استمرار جهود صرف مستحقات أسر شهداء والفرق الطبية، وفق قرار اعتبار كورونا من الأمراض المعدية، والصادر بتاريخ 30 مايو 2020، وقانون إصابة العمل بالأمراض المعدية، وقرار هيئة التأمينات الاجتماعية بصرف معاشات أسر الشهداء باعتبار كورونا إصابة عمل، موضحًا أن صرف المعاش يتم بأثر رجعى بداية من تاريخ وفاة الطبيب، لافتًا إلى أن القرار يشمل كافة الأطباء منذ تسجيل أول شهيد من بين صفوفهم فى مارس 2020.