نقابة الأطباء تشكر الرئيس السيسى على تكريمه طبيبين فى يوم الشهيد

كتبت آية دعبس

توجهت النقابة العامة للأطباء بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لما قدمه اليوم، الثلاثاء، من تكريم وتقدير لأبطال مصر من الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم فى مواجهة وباء كورونا، حيث كرم الرئيس اثنين من الأطباء الأبطال، الأول هو الشهيد أحمد ماضى أبو غنيمة وتسلمت التكريم زوجته نهلة أبو غنيمة وابنتاه، وهو أحد الأطباء الذين استشهدوا فى جائحة كورونا، بعدما أصيب بالفيروس أثناء علاج المصابين وتوفاه الله، وكانت أخر كلماته (وصيتى يالله بناتى اللاتى لم أفرح بهن).



وأضافت النقابة فى بيان،: كما نثمن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمود سامى قنيبر، الذى فقد بصره فى مستشفى عزل بلطيم أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا، بعد تعرضه لتلف العصب البصرى بسبب الجهد الزائد، عرفانًا بدور الجيش الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذى أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.



وتحتفل مصر فى التاسع من مارس من كل عام بيوم الشهيد، تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصرى عبدالمنعم رياض.