اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:05 م
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مياه شرب الإسكندرية تعلن انقطاعها فى العصافرة لأعمال الإحلال والتجديد

الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:21 م
مياه شرب الإسكندرية تعلن انقطاعها فى العصافرة لأعمال الإحلال والتجديد قطع المياه - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، عن تخفيض ضغوط المياه عن منطقة العصافرة 45، نظراً لقيام شركة الصرف الصحى بأعمال الإحلال والتجديد بالمنطقة.

وأشار البيان الصادر عن الشركة اليوم، إلى أنه سوف يتم تخفيض ضغوط المياه بالمناطق شارع 16 من شارع 45 بالعصافرة، من العاشرة مساء وحتى الساعة 6 صباح غد الأربعاء.

وبحسب البيان فإن المياه سوف تعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء شركة الصرف الصحى من أعمال الإحلال والتجديد، مهيبا الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.


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