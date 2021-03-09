اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:07 م
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"مياه البحر الأحمر": ضخ المياه بمناطق مبارك 5 و8 والكوثر طوال الـ24 ساعة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 04:25 م
"مياه البحر الأحمر": ضخ المياه بمناطق مبارك 5 و8 والكوثر طوال الـ24 ساعة محطة مياه شرب - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة البحر الأحمر، ضخ المياه بمناطق مبارك 5 ومبارك 8 والكوثر طوال الـ24 ساعة، بداية من مساء اليوم الثلاثاء وإلغاء نظام المناوبات. 

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن عملية ضخ المياه للمناطق المختلفة بالغردقة طوال الـ24 ساعة يأتى تنفيذًا لتوصيل المياه بشكل مستمر للمواطنين دون انقطاع ولإلغاء نظام النوبات، وكذلك وإلغاء الخزانات الأرضية بالعمارات السكنية.

وناشدت الشركة، الأهالي قاطني المناطق المذكورة بالتوصيل مباشرة على الشبكة الداخلية للعمارات، وإلغاء الخزانات الأرضية لضمان جودة مياه الشرب بهذه المناطق.


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