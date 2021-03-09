اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

موقعان عالميان يختاران مصر من الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها الآن

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:36 م
موقعان عالميان يختاران مصر من الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها الآن ابو الهول
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر موقع Travel Pulse "ترافيل بلس" الأمريكي المتخصص في السياحة والطيران تقريراً عن "الوجهات السياحية العالمية الشهيرة التي يمكن للمسافرين الأمريكيين زيارتها في الوقت الحالى"، حيث جاءت مصر ضمن أهم عشرين مقصدا سياحياً على مستوى العالم على استعداد لاستقبال السائح الأمريكي الآن.
 
السياحة المصرية
السياحة المصرية
 
وأوضح التقرير أن المقاصد التي تم اختيارها تعتبر من المقاصد المفضلة التي ترحب بزيارة السائح الأمريكي لها وتقوم بوضع وتطبيق اشتراطات سلامة صحية للحفاظ على سلامة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيرا إلى بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها مصر في هذا الصدد ومنها طلب الحصول على شهادة PCR سلبي يتم إجراءاها قبل 72 ساعة من موعد المغادرة لدخول مصر.
 
وفي سياق متصل، نشر موقع eTurbonews المتخصص في مجال السياحة والسفر فيديو قصير تحت عنوان "المقاصد الدولية المفتوحة خلال جائحة كوفيد19”، حيث جاءت مصر في المرتبة الثانية بين المقاصد السياحية الخمس التي كانت من أوائل المقاصد التي بدأت في استقبال السائحين أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
وعرض الموقع من خلال الفيديو صورة للهرم الأكبر وتمثال أبو الهول، مشيراً إلى إعلان مصر عن استئناف العديد من الأنشطة السياحية بما في ذلك فتح منطقة أهرامات الجيزة منذ يوليو الماضي.  

السياحة في مصر

الأهرامات

أبو الهول

السياحة والآثار

الآثار المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة