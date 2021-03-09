"منطقة الشرقية" تقرر إيقاف مباريات القسم الرابع 8 أيام حدادا على وفاة لاعب القنايات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أصدرت منطقة الشرقية لكرة القدم بيانا تنعى فيه اللاعب عبد الرحمن عاطف الذى لقى ربه أثناء لعبه مع فريقه مركز شباب القنايات مع نادى الرواد بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بعد أن ابتلع لسانه فى الدقيقة الـ18 من الشوط الثانى.

جاء فى البيان :"يتقدم فرع الاتحاد المصرى لكرة القدم بالشرقية رئيسا وأعضاء وإداريين بخالص العزاء والمواساة لأسرة اللاعب عبد الرحمن عاطف لاعب مركز شباب القنايات والذى وافته المنية 8 مارس 2021 أثناء مباراة مركز شباب القنايات ونادى الرواد بملعب نادى الرواد بالعاشر من رمضان بدورى القسم الرابع، ويعرب الفرع عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة كرة القدم بمحافظة الشرقية وكذلك اسرة كرة القدم فى مصر كلها.

وأضاف البيان: "ونحن إذا نعرب عن تعازينا بكل معانى الحزن والأسى على الفقيد الشاب ننوه إلى أن الفرع باعتباره الجهة الرسمية لتنظيم المسابقة لا يدخر جهدا فى التأكد من كل الضوابط الامنية والطبية والتنظيمية التى لا يسمح بإقامة المباراة إلا بوجودها ويبقى أهمها توفر سيارة إسعاف مجهزة طبيا للتعامل مع أى ظرف صحى طارئ لأى من طرفى المباراة لاعبين وفنيين وإداريين وهو ما كان متوفرا بالفعل وقد تدخل بالفعل فريق الإسعاف الطبى المتواجد لمحاولة إنقاذ اللاعب الفقيد إلا أن إرادة الله كانت قد نفذت واسترد الله وديعته".

كما ننوه إلى أن الفرع قد تابع الموقف بكل جدية واهتمام منذ نقل المتوفى إلى المستشفى وحتى انتهاء إجراءات الدفن حيث نسق الفرع مع قيادات الجهات الأمنية بالعاشر من رمضان لسرعة إنهاء الإجراءات وقد كلف الفرع أحد منسوبيه وهو الدكتور محمود حماد وهو فى نفس الوقت مدير النشاط الرياضى بنادى الرواد بمتابعة الموقف وإخطار الفرع بكل تطوراته أولا بأول وكنا نتابع الموقف دقيقة بدقيقة لأنه ظرف إنسانى جلل لا يمكن للفرع أن يتخلى عن مسؤولياته فى مثل هذه المواقف لأنه إلتزام أدبى وأخلاقى تجاه منظومة كرة القدم بمحافظة الشرقية.

وعليه فقد اجتمعت لجنة القسم الرابع بالفرع لإعلان الحداد لمدة 8 أيام على وفاة الشاب اللاعب عبد الرحمن عاطف وإيقاف المسابقة طوال مدة الحداد وأيضا شكلنا وفد من الفرع لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد مع تقديم ما يمكن تقديمه من دعم مادى ومعنوى ورعاية لأسرته فى ضوء ظروف الفرع المادية واللوائح الادارية الحاكمة.

خالص العزاء والمواساة لاسرة اللاعب عبد الرحمن عاطف، خالص العزاء والمواساة فى فقيد كرة القدم بمحافظة الشرقية خالص العزاء والمواساة لأسرة كرة القدم ولرئيس وأعضاء اللجنة الثلاثية لإدارة كرة القدم المصرية.. البقاء والدوام لله ..إنا لله وإنا اليه راجعون".