مكتب التمثيل العمالى فى الرياض ينجح فى تحصيل 885 ألف جنيه مستحقات مصرى

كتب محمود راغب

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مستحقات مالية متأخرة للعامل المصري " السيد.ع.ع" والذى كان يعمل بإحدى الشركات بالرياض، وبلغت إجماليها 211 ألفا و668 ريالا سعوديا ، أى ما يوازى 884 ألفا و772 جنيها مصرياً تقريبا.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور مستحقات لدى إحدى الشركات المحدودة بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.



وقال : إن الوزير تلقي تقريرا عبر الملحق العمال أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلي أنه لتعذر التسوية الودية مع إدارة الشركة تم السير في قضية عمالية للعامل ضد الشركة، وتم الحكم فيها لصالحه وتم الحصول على مستحقاته كامله، بعدها تقدم بطلب للحصول على تأشيرة خروج نهائي نظرا لانتهاء إقامته، وتم مخاطبة مكتب العمل لإصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل، وجارى المتابعة لحين الحصول على تأشيرة خروج والعودة إلى أرض الوطن.