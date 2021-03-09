وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن والدفاع الوطنى مدعومة بقوات جوية نفذت عملية تطهير فى منطقة زاوال فى هرات، منوهة بأن 31 مسلحًا من طالبان بينهم 5 قياديين قتلوا خلال الاشتباكات وأصيب 16 مسلحًا آخر.

وأكد أن القوات الأفغانية استحوذت خلال العملية الأمنية على بندقية من طراز "إيه كى 47" ومدفع رشاش من طراز كالاشنيكوف ودراجتين ناريتين.