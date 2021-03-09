مصرع 39 ‬مهاجرا على الأقل بعد غرق مركبين قبالة السواحل التونسية

رويترز

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية إن ما لا يقل عن 39 مهاجرا أفريقيا لقوا حتفهم اليوم الثلاثاء بعد غرق مركبين قبالة سواحل مدينة صفاقس بينما كانوا يحاولون الإبحار باتجاه سواحل إيطاليا.