اليوم السابع
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مصرع مسن وإصابة شاب فى حادث تصادم سيارتين بقنا

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:19 ص
مصرع مسن وإصابة شاب فى حادث تصادم سيارتين بقنا حادث تصادم - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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لقى مسن مصرعه وأصيب شاب، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارتين بالقرب من كوبرى المصالحة فى مركز نجع حمادى شمالى محافظة قنا. 

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع مسن وإصابة شاب فى حادث تصادم سيارتين فى مركز نجع حمادى شمالى محافظة قنا، وتم نقلهما إلى مستشفى بهجورة.

وتبين من الفحص، أن الحادث أسفر عن مصرع "حسن محمد علي" 70 عاما، وإصابة "حسن على حسن" 23 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، فى حادث تصادم سيارتين بالقرب من كوبرى المصالحة فى نجع حمادى شمال محافظة قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بهجورة بنجع حمادى.


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