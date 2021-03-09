مصرع طفل سقطت عليه عارضة أثناء التدريب بأحد الأندية فى المنصورة

تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بوصول طفل 4 سنوات، مقيم فى شارع المنتصر دائرة قسم أول المنصورة، إلى مستشفى الطوارئ جثة هامدة ادعاء سقوط جسم صلب عليه، وما قرره والده 35 سنة فني ورشة بمستشفى المنصورة الجامعي، ومقيم بذات العنوان، بأنه حال تواجد نجله لتمرين بملعب كرة القدم بأحد الأندية، سقطت على رأسه العارضة الخاصة بالملعب، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، واتهامه لإدارة النادي بالإهمال، ما تسبب في وفاه نجله.

ورد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، نتيجه نزيف بالأذن والأنف وأثار كدمة بالرأس، ولا توجد شبهة جنائية، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بالدفن، وتم تسليم الجثمان لذوية، وطلب مدير النادي لجلسات التحقيق، وطلب السجل الخاص بأسماء الأطفال الموجودين في الملعب حال الواقعة، وتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية للانتقال إلى محل الواقعة والمعاينة على الطبيعة، لبيان عما إذا كان مستوفى الاشتراطات الرياضية المقررة من عدمه، وإعداد تقرير مفصل فى هذا الشأن وعرضه فور الانتهاء منه على النيابة العامة.