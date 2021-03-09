مصرع شخص وإصابة 18 آخرين فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 18 آخرون فى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى بالمنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير الأمن إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 4261 و.ر.ج، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربى، بالقرب من كمين شوشة بمركز سمالوط، مما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 18 آخرين بينهم أطفال وسيدات.

أفادت التحريات الأولية، أن سبب وقوع الحادث انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، وقد نتج عن الحادث مصرع فتاة 15 عاما، تقيم بمركز سمسطا، بمحافظة بني سويف.

وأصيب 18 شخصا بينهم سائق السيارة والباقون جميعهم عمال من مركز سمسطا بمحافظة بني سويف .

تم نقل الجثة وجميع المصابين إلى المستشفى العام وتراوحت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور واشتباه ارتجاج وغيبوبة تامة.