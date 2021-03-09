اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:37 م
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مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:20 م
مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى شاب مصرعه، وأصيب آخر، فى حادث سير، وقع اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارة ملاكى بأخرى نصف نقل، أعلى نفق أبوصالح بالطريق الصحراوى الشرقي، نطاق محافظة بنى سويف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببنى سويف، برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، بـ3 سيارات لمكان البلاغ، وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر، وتم نقلهما إلى مستشفى بنى سويف الجامعي، لإجراء الإسعافات الأولية للمصاب، وإيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى "عبد الرحمن ا م" 27 سنة، مقيم بنى سويف جثة هامدة، و"محمد ا ح" 35 سنة، مقيم بنى سويف،  مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وخضع المصاب للكشف الطبى والفحص المعملي، وأجريت له الإسعافات الأولية، وتم احتجازه تحت الملاحظة.

 


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