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مذكرة للأمم المتحدة تطالب بإدراج المهاجرين فى برامج تطعيم كورونا

الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:23 م
مذكرة للأمم المتحدة تطالب بإدراج المهاجرين فى برامج تطعيم كورونا مهاجرين - ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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تناولت منظمة الأمم المتحدة، مذكرة إرشادات لخبراء المنظمة وعدد من منظمات حقوق الإنسان الأفريقية والأوروبية والأمريكية في مذكرة إرشادية تفيد ضرورة إدراج جميع المهاجرين في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا، بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم كمهاجرين.

وتقدم المذكرة الإرشادية، التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (CMW)  والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان وخبراء إقليميون في مجال حقوق الإنسان، ستة مقترحات رئيسية تتعلق بتوزيع اللقاحات.

ودعت المذكرة، الدولَ إلى مراعاة نقاط الضعف والمخاطر واحتياجات أولئك المهاجرين الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا عند وضع قوائم أولويات التطعيم الخاصة بهم.

وقال الخبراء، إنه "في سياق جائحة كوفيد-19، تعتبر الحقوق في الصحة وعدم التمييز أساسية ولا غنى عنها مؤكدين على أن التغلب على الجائحة وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، يتطلبان "ضمان هذه الحقوق لجميع المهاجرين بغض النظر عن الجنسية ووضع الهجرة"، ودعوا إلى أن "يحصل جميع المهاجرين على اللقاح على قدم المساواة مع المواطنين".

وأضافوا أن "عددا من التقارير تشير إلى أن المهاجرين قد يكونون أكثر عرضة لسوء الحالة الصحية بسبب وضعهم الاجتماعي والاقتصادي المتدني في كثير من الأحيان، وعملية الهجرة وضعفهم بوصفهم غير مواطنين".

فيما يتعلق بتنظيم حملات التطعيم، دعا الخبراء إلى إيجاد حواجز حماية واضحة بين تنفيذ قوانين الهجرة وتوفير لقاحات كوفيد-19. وشددوا على ضرورة أن توضح الحملات الإعلامية العامة أن المهاجرين في أوضاع غير نظامية لن يتم معاقبتهم أو استهدافهم لإنفاذ قوانين الهجرة عند السعي للحصول على لقاح كوفيد-19، وشدد على أنه "لا ينبغي لأحد أن يخشى السعي للحصول على الرعاية التي يحتاجها".

 


الأمم المتحدة

خبراء الأمم المتحدة

كورونا

لقاح كورونا

مهاجرين

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