اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محكمة سودانية تؤجل محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989

الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:10 م
محكمة سودانية تؤجل محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989 الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و 27 من كبار معاونيه، في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، وذلك إلى يوم 23 مارس الجاري.


وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو عام 1989، جلستها اليوم بالخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.


وطلبت هيئة الدفاع وقف عقد الجلسات بسبب جائحة كورونا، حيث أصيب القيادي في النظام السابق المتهم في القضية نافع علي نافع، بالفيروس.


وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة إرجاء المحاكمة لمدة اسبوعين، علما بأن الحضور يقتصر على المتهمين والمترافعين فقط، لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.


محكمة سودانية

محاكمة البشير

قضية انقلاب 1989

انقلاب السودان

البشير

اخبار السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة