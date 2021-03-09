اليوم السابع
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محكمة تونسية تقضى بسجن صهر زين العابدين بن علي 10 أعوام

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:27 ص
محكمة تونسية تقضى بسجن صهر زين العابدين بن علي 10 أعوام بلحسن الطرابلسى
رويترز

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أعلنت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن إصدار محكمة تونسية حكم بسجن بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي  10 أعوام.

وكان قد رفض القضاء الفرنسي ترحيل بلحسن الطرابلسي إلى بلده، واعتبرت محكمة الاستئناف في آيكس أن بروفانس (جنوب) أن هناك "خطرا فعليا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز".

وتطالب تونس بتسليم الطرابلسي على خلفية خمس تهم، بُتّ فيها أو لا تزال قائمة، وصلت فيها الأحكام الغيابية في حقه حتى الآن إلى السجن 33 عاما لمخالفات اقتصادية ومالية.


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