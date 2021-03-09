محكمة أمريكية تقر تسوية بـ1.5 مليار دولار بحق شركة سيارات بسبب انبعاثات الديزل

واشنطن (رويترز)

وافق قاض أمريكى، اليوم الثلاثاء، على تسوية بقيمة 1.5 مليار دولار تدفعها شركة دايملر إيه.جى لصناعة السيارات لإنهاء تحقيق للحكومة الأمريكية فى تلوث ناجم عن انبعاثات الديزل من 250 ألفا من المركبات التى صنعتها الشركة.

وأظهرت وثائق المحكمة أن التسوية، التى تم الإعلان عنها فى سبتمبر أيلول، تتضمن غرامة مدنية قدرها 875 مليون دولار تم فرضها بموجب قانون الهواء النظيف و546 مليون دولار لإصلاح المركبات الملوثة والتعويض عن الانبعاثات الزائدة.

وستدفع دايملر أيضا 127.5 مليون دولار لولاية كاليفورنيا، كما وافقت بشكل منفصل على تسوية بقيمة 700 مليون دولار مع مالكى مركبات الديزل.