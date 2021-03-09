محافظ كفر الشيخ: تكريم الرئيس للطبيب محمود سامى تقدير لكل الأطقم الطبية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن تكريم الرئيس السيسى لأيقونة الطب الدكتور محمود سامى هو تكريم لكل الأطقم الطبية التى تواجه جائحة كورونا، موضحا أن الطبيب تم علاجه بالمركز الطبي العالمى".

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الدكتور محمود سامى طلب سكن خاص له وكل أجهزة الدولة تفاعلت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تخصيص شقة له بمدينة كفر الشيخ بأجر رمزى.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن بعض منظمات المجتمع المدنى تبرعت بتأثيث المنزل، مشدد على أن الحالة الصحية استقرت لكن البصر لا زال تحت العلاج.